Nella serata di ieri 18 operatori ecologici, ex dipendenti di un’impresa che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel comprensorio gelese, sono saliti sul cornicione che sovrasta l'ingresso del municipio in piazza San Francesco, a Gela (in provincia di Caltanissetta), e hanno minacciato di buttarsi giù in segno di protesta contro il loro licenziamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, le forze dell’ordine locali e un'ambulanza del 118. Il prefetto di Caltanissetta è stato informato dell'azione dimostrativa.

Le richieste degli operai

Gli operai, che agiscono senza il patrocinio dei sindacati, chiedono che il loro contratto a termine, ormai scaduto, venga rinnovato e possibilmente trasformato in un rapporto “full time”. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha parlato con alcuni di loro, tentando di convincerli (invano) a porre fine alla protesta. La polizia ha cercato di appurare come gli ex dipendenti siano riusciti a raggiungere la pensilina, considerando che nel pomeriggio di lunedì il municipio non era aperto al pubblico.