Incidente su A18 a Catania, morto motociclista: tangenziale in tilt

Una persona è morta in seguito a un incidente stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. La vittima, a bordo di una moto, per cause ancora in fase di accertamento si è schiantato contro la barriera di protezione della “diramazione di Catania”. Sul posto è giunto il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione del traffico, che è rallentato in direzione della Tangenziale.