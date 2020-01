Sciacca, crollo di calcinacci da un ponte sulla Statale 115

Il crollo di alcuni calcinacci avvenuto questa mattina sulla campata di un ponte lungo la Statale 115, all’altezza del Comune di Sciacca (nell’Agrigentino), ha rallentato il traffico sulla strada per coloro che vanno e provengono da Agrigento. I vigili del fuoco e gli operai dell'Anas sono al lavoro in queste ore per mettere in sicurezza la struttura. Il transito viene momentaneamente garantito a senso unico alternato. Sono invece inevitabili le code in entrambe le direzioni di marcia.