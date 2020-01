Droga, sequestri a Siracusa: due arresti e una denuncia

Operazione antidroga della polizia a Siracusa. Il bilancio è di due arresti, una denuncia e il sequestro di marijuana e cocaina, anche a carico di ignoti.

Chi sono gli arrestati

A finire in manette una donna di 47 anni, R.M., e un 19enne, A.G.. Denunciato inoltre un 20enne trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. Durante un controllo in uno stabile di via Algeri i poliziotti hanno trovato 650 grammi di marijuana. In casa della donna hanno trovato oltre 220 grammi di cocaina e 19 proiettili calibro 22. Nell'abitazione di A.G., invece, sono stati sequestrati 84 grammi di marijuana, sei di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 305 euro in contanti. Il giovane è stato posto ai domiciliari.