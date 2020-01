Vittoria, sparatoria in piazza del Popolo: interrogato sospettato

Un 25enne e una 23enne, amica del giovane, sono rimasti feriti una sparatoria avvenuta all'alba di questa mattina in piazza del Popolo a Vittoria, in provincia di Ragusa. Trasportati in ospedale, i due sono stati dimessi dopo essere stati medicati. Nel frattempo, la polizia ha individuato un sospettato. Il presunto responsabile si trova sotto interrogatorio da diverse ore all'interno degli uffici del commissariato cittadino. Le indagini sul caso sono coordinate dal pm Santo Fornasier, che potrebbe nelle prossime ore firmare lo stato di fermo giudiziario.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i due giovani sarebbero stati raggiunti da alcuni colpi di pistola. La 23enne, in particolare, si sarebbe trovata casualmente vicina al giovane, probabile bersaglio del presunto omicida. I motivi del ferimento, tuttavia, non si conoscono ancora. A quanto trapela, potrebbe trattarsi di una discussione poi degenerata per futili motivi.

Data ultima modifica 11 gennaio 2020 ore 15:10