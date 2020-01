Migranti, ragazzo arriva dalla Tunisia alla Sicilia in windsurf

E’ arrivato in Sicilia dalla Tunisia in windsurf: protagonista dell’impresa un giovane tunisino, H. E., che partito da Kelibia ha percorso 70 chilometri sulla tavola ed è approdato, il giorno di Capodanno, a Pantelleria (Trapani). la notizia è stata confermata anche dalla Capitaneria di porto di Pantelleria. Non è chiaro se il giovane abbia compiuto l’impresa a fini sportivi o se sia un migrante che voleva lasciare il suo Paese. Secondo i carabinieri, in ogni caso, il ragazzo è da considerarsi un migrante ed è sprovvisto di documenti. La questura sta facendo tutti gli accertamenti del caso per il rimpatrio del giovane.

Il commento della radio tunisina Radio Cap Fm

Il ragazzo inoltre ha documentato con alcuni video, girati con il cellulare, la traversata, che in Tunisia sono già diventati virali. "Il primo giorno del nuovo anno 2020 - si legge in un posto della radio tunisina Radio Cap Fm - il giovane con le sue attrezzature, riesce a raggiungere l'isola italiana di Pantelleria dopo un "bruciore di stomaco" attraverso una tavola a vela...La sua determinazione: il fuoco!".