Maltempo, forte vento a Palermo: crolla un tetto, tre feriti

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo a causa del forte vento e del maltempo che ha causato anche tre feriti. Tra ieri e oggi sono stati oltre 150 gli interventi a causa di alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento. Decine gli interventi nella borgata marinara di Mondello e al Foro Italico. Danni anche a Monreale, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale.

Tre feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri tre persone sono state trasportate all'ospedale Civico dopo essere rimaste ferite, in modo non grave, in seguito al crollo del tetto della cucina mentre si trovavano seduti a tavola. L'episodio è successo in via Simoncini Scaglione, nel quartiere Brancaccio. Sono in corso indagini per stabilire se il crollo sia stato provocato dalle infiltrazioni d'acqua dopo le piogge di queste ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare l'agibilità dell'abitazione. In via Maniace nel rione Zisa, infine, un albero abbattuto dalla furia del vento ha danneggiato quattro auto parcheggiate.