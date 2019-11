Palermo, furto di occhiali in negozio d’ottica: bottino da 20mila euro

Un colpo da 20mila euro è stato messo a segno da una banda criminale a Palermo, all’interno di un negozio di ottica in via Sampolo. I ladri hanno sottratto 100 paia di occhiali. Per penetrare nell’attività commerciale i malviventi si sono piazzati sotto una telecamera, nell’unico angolo cieco dell’esercizio, e hanno riscaldato la vetrina con un cannello a gas, prendendola poi a mazzate per aprire un varco e fare razzia. Il titolare del locale si è accorto quasi subito della spaccata dei delinquenti grazie al sistema di videosorveglianza collegato al proprio cellulare. Sul caso indagano in queste ore gli agenti del commissariato Libertà.