Meteo a Palermo: le previsioni del 14 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Il tempo si mantiene estremamente dinamico sulle regioni di Sudovest, ancora interessate da una circolazione ciclonica. Nuovo veloce fronte specie al mattino con piogge e rovesci sparsi in Campania, solo occasionali sulla Sicilia e più probabili sul versante occidentale; poco o nulla in Calabria pur con nubi irregolari di passaggio. Dal pomeriggio nubi irregolari si alterneranno ad aperture localmente ampie con ancora qualche occasionale rovescio sul versante tirrenico. Temperature in lieve aumento, su valori miti. Venti fino a moderati ancora tra Sciorocco e Libeccio, con mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.