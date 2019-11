Il maltempo sta flagellando l'Italia e in queste ore gli occhi sono puntati soprattutto su Venezia. Alle 22:50 di martedì la marea è arrivata a 187 centimetri , un picco record che non veniva raggiunto dal 1966. Molte barche sono state scaraventate sulle banchine della città dalle onde, danni nella Basilica di San Marco. Una la vittima accertata, un anziano rimasto fulminato a Pellestrina. "Questo è un disastro" ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha chiesto lo stato di calamità. Un nuovo picco è atteso questa mattina.Il maltempo però non sta creando danni solo in Laguna. Dopo i danni e i disagi di ieri ( impressionanti le immagini da Matera ), oggi è di nuovo allerta arancione in Basilicata. Ma non solo. E' tutto il Centro-Sud a essere interessato da questa forte ondata di maltempo.