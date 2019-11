Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato in visita a Venezia nella mattinata del 14 novembre, a poche ore di distanza dall'acqua alta che ha allagato in maniera drammatica il capoluogo veneto (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dal governatore Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e da Renato Brunetta. Berlusconi, munito di stivali di gomma, ha attraversato Piazza San Marco completamente allagata per l'acqua alta (QUANDO DIVENTA PERICOLOSA - LA CONTA DEI DANNI DEI NEGOZIANTI - I DANNI SULLE COSTE DEL VENETO).

Berlusconi sul Mose

Il leader di FI si è poi fermato a parlare con i cronisti, in particolare del Mose (COSA È): "Credo che per tutti i cittadini di Venezia ci debba essere, e deve venire dal governo, una assicurazione precisa di dare il via immediatamente al termine di tutti i lavori affinché il Mose possa essere messo in funzione quando la marea si innalza e provoca i danni di cui oggi vediamo tracce molto evidenti” (I DATI - CONTE: SITUAZIONE DRAMMATICA - IL VIDEO DELLE ONDE SULL'HOTEL GABRIELLI). Secondo Berlusconi, "sarebbe una follia pura non finire in fretta il Mose e non metterlo in funzione. La partita del Mose è decollata sotto il mio governo, me lo ricordo benissimo - ha aggiunto - Venimmo qui anche per dare una spinta alla velocità dei lavori e alla fine furono assolutamente tutti convinti che le cose erano così avanti che bisognava continuare" (ELISABETTA SPITZ NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO).

Grandi navi, Berlusconi: si arriverà a risoluzione definitiva

L’ex premier ha anche commentato un'altra questione veneziana molto dibattuta negli scorsi mesi, cioè la presenza delle grandi navi in Laguna: "So che la Regione e il Comune di Venezia hanno preso una posizione precisa e che il problema delle grandi navi arriverà presto ad avere una risoluzione definitiva" (LE CONDIZIONI METEO A VENEZIA).

berlusconi a venezia parla del Mose