A Venezia acqua alta record, oggi nuovo picco. Due vittime. DIRETTA

Gli interventi per messa in sicurezza

Sono state attivate le sale operative della Regione e della Prefettura per coordinare la "mobilitazione generale" proclamata dal sindaco nella lunga notte inghiottita dalla marea. Diverse persone sono state soccorse in laguna dalla Guardia costiera. Le numerose telefonate alla centrale operativa della Capitaneria sono iniziate mentre il livello dell'acqua raggiungeva il livello critico di 187 centimetri. Sono stati attivati i protocolli straordinari di intervento da parte della Guardia Costiera di Venezia che ha subito dispiegato due motovedette per trasportare al Pronto Soccorso i diversi infortunati recuperati. La Guardia costiera ha emanato un "avviso di pericolosità" per la presenza di ostacoli

semi-sommersi pericolosi per la sicurezza della navigazione. In varie zone della citta' si sono verificati black-out, specialmente al Lido e in Campo Santa Margherita.