È tra le immagini simbolo di quello che è stato definito “un disastro apocalittico”, una ferita al cuore che tutti si augurano si possa rimarginare in fretta. L’acqua alta a Venezia (GLI AGGIORNAMENTI) invade tutto, sommerge e allaga anche la cripta della Basilica di San Marco. L’acqua è entrata dalle finestre rotte dalla furia della marea che nella notte tra il 12 e il 13 novembre ha raggiunto quasi i due metri, 1metro e 87 cm per la precisione. Non succedeva dal 1967. (I PRECEDENTI - LE FOTO STORICHE).

La cripta sommersa

La cripta è allagata per 120 cm, conferma il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Sono state intaccate le colonne e i marmi ma è ancora presto per fare un bilancio dei danni (FOTO). Sembrano contenuti, aggiunge Tesserin che però spiega che “in queste 20 ore circa la capacità di assorbimento dei pavimenti e delle pareti è drammatica”.

“In piazza San Marco c’erano le onde”

E drammatico è il racconto che fa il Patriarca Francesco Moraglia durante la conferenza stampa (VIDEO) sui danni provocati dall’alta marea. "Vorrei che si vedessero le immagini di piazza San Marco intorno alle 22.30-23 di ieri. Io non ho mai assistito ad una cosa del genere: ho visto piazza San Marco molte volte colma, ma ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare". Venezia, aggiunge, “è una città fragile, è una città che va capita. La città va ripensata. Si ripensi alle difficoltà con le quali ci incontriamo e scontriamo da anni”. E conclude: "C'è un sistema di difesa della città che non entra mai in atto. C'è il passaggio delle navi, si toccano tanti interessi”.