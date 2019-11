Il maltempo che si è abbattuto sul Centro-Sud (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) non ha risparmiato Matera, dove un violento temporale ha creato forti disagi. Fiumi d'acqua si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni la violenza dell'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. In città strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. Oggi a Matera le scuole sono chiuse per un’ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggieri.

Anche una tromba d'aria nel Materano

La Basilicata è una delle zone più colpite dal maltempo, in particolare nel Materano e nella fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria, abbattutasi tra Scanzano Jonico e Policoro, ha provocato la caduta di alberi, di pali della luce, danni alle coperture di abitazioni e aziende.