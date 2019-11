Tromba d'aria nel Materano, evacuate case a Policoro

In Basilicata, l'area più colpita dal maltempo è il materano, ed in particolare la fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria, abbattutasi tra Scanzano Jonico e Policoro, ha provocato la caduta di alberi, di pali della luce, danni alle coperture di abitazioni e aziende. Danneggiate anche numerose serre e fragoleti. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. A Policoro il sindaco, Enrico Mascia, ieri ha ordinato l'evacuazione, in via preventiva di alcune abitazioni a ridosso dei torrenti. E per via del maltempo oggi le scuole rimarranno chiuse in diversi comuni lucani.