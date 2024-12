È morto Angelo Amelio: il giornalista Rai aveva 64 anni

Ad annunciarlo, in una nota, è stata Unirai che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del collega, ideatore - tra le altre cose - dei programmi “Sabato24” e “Specchio dei Tempi”. Amelio era ''malato da poco tempo”, si legge nel comunicato di Unirai. "La Rai ora perde chi tra tanti non si tirava mai indietro nell’aiutare e consigliare chi gli stava attorno, sempre pronto ad ascoltare e porsi a disposizione dell’altro''

Angelo Raffaele Amelio, storico autore Rai e giornalista di Rainews 24, è morto all'età di 64 anni. Ad annunciarlo, in una nota, è stata Unirai che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del collega, ideatore - tra le altre cose - dei programmi “Sabato24” e “Specchio dei Tempi”. "Giornalista esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico", si legge nel comunicato ufficiale. Amelio era "malato da poco tempo", riferiscono i colleghi, che lo ricordano come "un bravissimo collega. Una persona saggia, solare. Un carattere mite. Sapeva lavorare con il sorriso".

Addio ad Angelo Raffaele Amelio

''Giornalista dal 2001 era in forza da oltre vent’anni in Rai. Dapprima nelle reti dove a lungo e con successo si è occupato da autore di programmi di punta tra cui Unomattina, Unomattina Estate e molti altri”, riferisce ancora la nota Rai ripercorrendo la carriera del giornalista. “Per Rainews24 ha ideato i programmi Sabato24 e Specchio dei Tempi; appassionato raccontatore dell’Italia e della sua unicità il suo tocco appassionato ma mai cinico mancherà a tutti noi", riferisce ancora il sindacato Rai. “La sua scomparsa ci ha lasciati senza parole, non più colleghi ma amici; la Rai ora perde chi tra tanti non si tirava mai indietro nell’aiutare e consigliare chi gli stava attorno, sempre pronto ad ascoltare e porsi a disposizione dell’altro", conclude il comunicato.

Usigrai: “La scomparsa di Angelo Amelio è una grave perdita”

Anche l'Usigrai "si stringe alla famiglia e agli amici di Angelo Raffaele Amelio per la sua prematura scomparsa”, si legge in una nota del sindacato. “Collega di Rainews24, per lungo tempo aveva lavorato nelle reti, ideando programmi di successo". "I colleghi ricordano il suo entusiasmo, la passione nel raccontare il Paese e il suo impegno per l'ambiente. Una grave perdita, non solo sul piano professionale, ma anche umano".