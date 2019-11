Meteo, le previsioni di venerdì 15 novembre

Da venerdì e per tutto il fine settimana una serie di perturbazioni provenienti dalla Francia colpiranno con violenza buona parte del nostro Paese. Le piogge saranno accompagnate da venti tempestosi di scirocco che in qualche caso raggiungeranno i 100 km orari. Allerta in Alto Adige e sulle Alpi centro orientali per l’arrivo di neve copiosa. Si temono valanghe, schianti di alberi, frane e black out elettrici. Neve molto abbondante è prevista a Cortina d'Ampezzo, Arabba, San Martino di Castrozza, Madonna di Campiglio, Livigno, Madesimo. Forte scirocco sull’alto Adriatico. Acqua alta a Venezia con un picco a metà mattinata di 145 cm sule medio mare (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Le previsioni al Nord

Il maltempo colpirà duro il Nord est. Piogge in intensificazione tra Alpi e alte pianure e neve dai 700-1000 metri di quota. Possibili rovesci e temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature più basse con massime comprese tra 6 e 12 gradi. Sarà meno esposta l’area occidentale ma sempre in un contesto perturbato.

Le previsioni al Centro

Forte maltempo sulle regioni tirreniche e la Sardegna. Piogge in sconfinamento serale anche all’area adriatica. Neve sull’Appenino tosco emiliano a quota 1600 metri in calo nel corso del giorno. Massime stabili e comprese tra 14 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo più soleggiato sulle regioni meridionali, questa volta risparmiate dal flusso perturbato. Qualche pioggia è attesa in Campania ma sulle altre regioni prevarrà il sole con temperature in rialzo. Massime comprese tra 18 e 22 gradi.