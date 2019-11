Incendio in un'autorimessa a Palermo, danneggiati bus e auto

Un incendio è scoppiato in un'autorimessa di auto e pullman in fiamme a Palermo, tra viale dei Picciotti e via Salvatore Cappello. Una decina di squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte per spegnere le fiamme, le quali, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da un capannone adibito a raccolta di batterie. Il rogo ha danneggiato diverse auto e pullman. Sono in corso le indagini della polizia.