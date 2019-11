Palermo, 520 persone dentro locale che può contenerne 150: denunce

In un locale autorizzato a contenere al massimo 150 persone, era in corso una serata a cui partecipavano 520 clienti: è quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato all’interno di una discoteca in viale Lazio a Palermo durante un controllo. I titolari del locale sono stati denunciati e il questore ha sospeso la licenza.

Sanzionato il titolare di un pub

Durante l’operazione, anche i titolari di un pub in via Trapani sono stati denunciati: gli agenti hanno scoperto che nel locale era stata organizzata una serata danzante senza che il titolare ne avesse l'autorizzazione. Oltre alla denuncia il questore ha emesso un'ordinanza di cessazione dell'attività abusiva ed è stato elevato un verbale di contestazione con una sanzione di 250 euro. A questa si è aggiunta una sanzione di 400 euro perché il locale non aveva un etilometro e le tabelle alcolemiche non erano posizionate correttamente.