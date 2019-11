Le previsioni meteo del weekend a Palermo dal 9 al 10 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.