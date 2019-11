Siracusa, un incendio distrugge un deposito di arredi in via Elorina

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte all’ingresso sud di Siracusa, in via Elorina, per domare un incendio scoppiato all’interno di un deposito di arredi. A far scattare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quella zona e hanno visto del fumo uscire dall’immobile. Le fiamme, spente dopo diverse ore, hanno danneggiato l’edificio e la struttura confinante di vendita di materiale edile. Le forze dell’ordine seguono la pista dell’intimidazione, anche se bisognerà attendere la relazione dei pompieri per conoscere le cause del rogo, di cui non si esclude la natura dolosa.