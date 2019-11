Cinque ragazzi, E. C. e C.L.R di 18 anni e tre 15enni, sono stati denunciati dai carabinieri per il raid nella scuola Giovanni Falcone di Giardinello, in provincia di Palermo. I giovani, tutti residenti nel piccolo comune, sono stati segnalati in procura per furto e danneggiamento aggravato. Secondo le accuse, hanno devastato l'asilo spargendo materiale didattico ovunque, imbrattando gli arredi e le pareti interne con vernice di colore rosso, oltre ad aver rubato cinque computer portatili e due televisori custoditi nei laboratori didattici della struttura. Nel corso del raid un crocifisso è stato lasciato in un gabinetto e la statua della madonna abbandonata in un corridoio.