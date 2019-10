Palermo, due soffiatori per pulizia strade collaudate dalla Rap

Le squadre di igiene del suolo della Rap hanno collaudato nella giornata odierna due tipologie di soffiatori (uno in spalla e uno a mano) in via Ernesto Basile e al Foro Italico, nella città di Palermo. I macchinari saranno d’ausilio alle attività di spazzamento meccanizzato nel capoluogo siciliano.

Le parole del presidente della società Giuseppe Norata

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, commenta questa importante innovazione: "Senza ulteriore indugio, come richiesto dal sindaco, siamo pronti per partire con il nuovo piano di spazzamento. I primi giorni di ottobre abbiamo trasmesso all’amministrazione comunale uno stralcio funzionale del piano che prevede i relativi divieti di sosta per 20 itinerari settimanali individuati da Rap. Nell’attesa che arrivi il via libera, certamente non siamo fermi: abbiamo attivato degli interventi straordinari di igiene del suolo per il decoro urbano", le sue parole.

L’attività di spazzamento per le strade di Palermo

Le attività di spazzamento, programmate e concordate con la supervisione del neo direttore generale, Roberto Di Causi, sono partite quest’oggi dalla Cala, in particolare da Foro Umberto I e via Ernesto Basile-Piazzale La Grutta. Le due squadre di Rap, composte da 5 operatori, oltre al servente al seguito con il soffiatore per agevolare gli interventi sui marciapiedi, sono state dotate di una spazzatrice piccola e media, nonché di un mezzo per gli svuotamenti dei cestini. Nella giornata di domani i due team interverranno lungo l’asse di viale della Libertà, da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Croci. Giovedì toccherà a via delle Croci, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Duca della Verdura. Nel fine settimana gli operatori si dedicheranno a viale Strasburgo.