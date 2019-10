In provincia di Siracusa, a Floridia, un uomo di 41 anni, P.N., è stato arrestato dalla guardia di finanza per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati dalle lattine e da un piccolo estintore. Nel suo appartamento sono stati trovati anche 1.000 euro in contanti. L'uomo era stato fermato, per dei controlli, a bordo di una Porsche di sua proprietà. Inoltre, il 41enne percerpiva il reddito di cittadinanza.