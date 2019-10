Oltre 200 pasticche di ossicodone, una potente sostanza psicoattiva, sono state sequestrate ad Agusta, in provincia di Siracusa. Lo stupefacente è stato intercettato quando, già confezionato, era in procinto di essere spedito negli Stati Uniti. Denunciate tre persone, sorprese in possesso della droga a bordo di un’auto diretta a Catania, città dove le pasticche sarebbero state consegnate a un'agenzia di spedizioni internazionali. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di una più ampia indagine condotta negli ambienti del narcotraffico internazionale, che aveva portato all’arresto in flagranza di uno dei tre indagati.

La droga

L'ossicodone è un farmaco creato in laboratorio per curare i malati di cancro e utilizzato anche dai consumatori abituali di droghe come cocaina ed eroina perché ne potenzia gli effetti. Lo stupefacente è conosciuto come ‘hillbilly heroin’, ‘droga dei montanari’, in quanto diffuso prevalentemente negli ambienti rurali.