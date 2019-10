Blutec, approvata proroga cassa integrazione fino a dicembre

È stata firmata al Ministero dell’Economia e delle Finanze la proroga degli ammortizzatori sociali fino a dicembre destinati ai lavoratori della Blutec di Termini Imerese. Ad annunciarlo è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nel corso di un incontro con la stampa nella prefettura di Palermo. "Ho sentito il ministro del Lavoro, finalmente sbloccheremo questa situazione", ha riferito Provenzano, che poi ha aggiunto: "Blutec è la più grave crisi industriale che ha vissuto la Sicilia, spesso dimenticata a livello nazionale".

"Dobbiamo riaprire con urgenza il tavolo sul rilancio industriale di Termini Imerese, ho già raccolto la disponibilità del ministro Patuanelli", ha proseguito il ministro. "Io non mi unisco alla lunga coda di persone che hanno immaginato percorsi per Blutec", ha concluso. Provenzano si è poi riunito a colloquio con una delegazione sindacale di Fim Fiom e Uilm.

Nominati i commissari stroardinari

Nel pomeriggio, il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato che, dopo l’estrazione a sorte, Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli sono stati nominati commissari straordinari della società Blutec e Ingegneria Italia. L'organo commissariale è completato da Giuseppe Glorioso, scelto per le competenze e le conoscenze maturate finora in qualità di amministratore giudiziario delle società, al fine di garantire quanto più possibile la continuità aziendale. Lo stesso Glorioso è stato poi contattato dal ministro Provenzano: "Gli ho detto di andare avanti, la nomina era un passaggio decisivo per ripartire", ha spiegato il ministro per il Sud.