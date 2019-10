La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge il Nord Italia, innescando l'afflusso di correnti miti e via via più umide dai quadranti sudoccidentali sulle nostre regioni meridionali. Nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata in particolare sui settori occidentali dell'isola con possibilità di occasionali piogge sull'Agrigentino e sulle aree interne montuose nel corso del pomeriggio. Temperature massime in flessione sui settori centro-occidentali della Sicilia, stabili o in lieve aumento lungo i versanti tirrenici. Mari: Ionio quasi calmo o poco mosso, Canale di Sicilia poco mosso, Tirreno da poco mosso a mosso nella seconda parte del giorno.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.