Centuripe, ritrovato e fatto brillare un Ordigno bellico nell’Ennese

Un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato ritrovato nella contrada Fichi d’India, nel Comune di Centuripe (in provincia di Enna). Per la precisione, si tratta di un proiettile d’artiglieria inglese da 88 millimetri. Su richiesta della prefettura di Enna, i militari del quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo, alle dipendenze della Brigata Aosta, hanno provveduto a rimuovere e far brillare l’ordigno in una cava della contrada Paportello, nel medesimo Comune. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e alla presenza del personale sanitario del Corpo militare della Croce Rossa di Catania.