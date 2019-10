Naufragio a Lampedusa, riprese le ricerche con robot subacqueo

Sono riprese le ricerche in mare dei dispersi, almeno una quindicina di persone, che erano sul barcone al momento del naufragio avvenuto a sei miglia da Lampedusa la notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre (LE FOTO).

Ricerche in corso

Una motovedetta della guardia costiera è salpata poco fa dal molo dell'isola con a bordo i sub e soprattutto un Rov, uno speciale robot subacqueo che effettuerà una prima ispezione dell'area in cui è avvenuto il naufragio, inviando le immagini ai tecnici a bordo della motovedetta. "L'obiettivo è quello di ispezionare il fondale per individuare il punto esatto in cui è affondato il barcone, in modo da circoscrivere l'area d'intervento", ha spiegato il responsabile del nucleo sommozzatori del comando generale della guardia costiera, Rodolfo Raiteri.

La vicenda

Nell'incidente è rimasto coinvolto un barchino in legno con a bordo 50 persone, che si è ribaltato durante le operazioni di soccorso della guardia costiera e della guardia di finanza. Al momento del trasbordo i migranti si sono spostati tutti da un lato e, anche a causa del mare mosso, l'imbarcazione si è rovesciata. Tragico il bilancio: 13 morti, 15 dispersi e 22 migranti tratti in salvo. Sono tutte donne le vittime accertate e solo cinque di loro sono state identificate. A bordo erano tutti senza salvagente.