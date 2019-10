Scoperto un deposito di droga in una casa abbandonata nell'Agrigentino

I militari dell'Arma hanno smantellato una vera e propria centrale di stoccaggio e smercio di marijuana realizzata in una casa disabitata da anni. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Agrigento nella sera di ieri in un'abitazione abbandonata, di proprietà di un'ignara signora, a Campobello di Licata (Agrigento).

Il ritrovamento della droga

I carabinieri, durante un servizio antidroga, nella periferia di Campobello di Licata, sono stati attirati dal forte odore di marijuana, i militari hanno compiuto un giro di controllo e sono riusciti a identificare un'abitazione all'apparenza abbandonata e di proprietà di un'anziana signora residente nel Nord Italia da anni. Il salotto della casa era stato trasformato in un vero e proprio locale di stoccaggio per la marijuana, con zone adibite all'essiccazione delle piante. Gli uomini dell'Arma hanno trovato Marijuana appesa ovunque, sul lampadario, alle pareti, al posto dei quadri, o adagiata sul divano, sul tavolo e su tutta la superficie del pavimento, per un totale di oltre 100 piante in fase di essiccazione. Parte della droga era già confezionata in grosse buste da un chilogrammo e in formati più piccoli, per un totale di quasi dieci chilogrammi di sostanza stupefacente già pronta per essere venduta. Oltre alla droga, i carabinieri, hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e verranno distrutti. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire chi ci fosse dietro tali attività.