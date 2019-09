Targa sulla "casa delle zie" di Sciascia a Racalmuto: sarà un museo

Una targa commemorativa dedicata allo scrittore Leonardo Sciascia è stata collocata dall'associazione Strada degli Scrittori su una delle pareti della casa di Largo Monte a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Nell'abitazione, chiamata anche "casa delle zie", Sciascia ha abitato per diversi anni. La targa è stata posizionata alla presenza di Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, e Pippo Di Falco, il quale ha acquistato l'immobile per renderlo una casa museo. La targa riporta una frase dello scrittore che ricorda il luogo, proprio quella casa, dove è cresciuto.

La casa delle zie

Sciascia ha parlato della "casa delle zie" in alcuni suoi scritti, tra cui "Le parrocchie di Regalpetra", "Gli zii di Sicilia" e "La Sicilia come metafora". Lo stabile di largo Monte e la miniera di sale dell'Italkali, di cui Sciascia ha scritto sempre in "Le parrocchie di Regalpetra", saranno due tappe che la "Strada degli scrittori" aggiungerà al proprio percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio.