Caricatore con proiettili in aeroporto: denunciata 63enne a Catania

Il personale della Polizia di Frontiera ha bloccato all’aeroporto di Catania una passeggera statunitense di 63 anni, in partenza per Torino, in possesso di un caricatore con cinque proiettili per pistola, trovato in una custodia del bagaglio a mano, durante i controlli di sicurezza. La donna è stata denunciata in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.