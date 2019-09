Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 17 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Seppur in graduale indebolimento a partire dall'Europa centro-orientale e dall'alto versante adriatico, il promontorio anticiclonico seguita ad interessare le nostre regioni meridionali, rinnovando condizioni di generale stabilità atmosferica; fanno eccezione, in questo contesto, locali banchi di nubi basse nottetempo e al primo mattino tra la bassa Campania, le coste tirreniche calabresi e il messinese per l'afflusso di correnti relativamente umide da NO. Temperature in lieve flessione lungo i versanti tirrenici, specie in Campania. Ventilazione in prevalenza debole di direzione variabile. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2 µg/m³.