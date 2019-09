Anziano trovato morto in casa nel Palermitano

Un anziano di 84 anni, Mercurio Nepa, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Terrasini in provincia di Palermo questa mattina, lunedì 9 settembre. A fare la macabra scoperta è stata la badante dell’anziano, arrivata nell’appartamento in via Venezia. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e sono ancora da determinare le cause del decesso dell’anziano italo-americano, conosciuto da tutti come Mike. La casa sarebbe stata trovata a soqquadro. La scientifica sta eseguendo i rilievi.