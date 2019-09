Acitrezza, mercato ittico chiuso dopo l'ispezione del Nas

Dopo un'ispezione dei carabinieri del Nas è stato chiuso il mercato ittico di Acitrezza, frazione marinara del comune di Aci Castello, per "criticità riconducibili alle trascurate condizioni igieniche dei locali e all'omessa manutenzione degli impianti che nel tempo hanno portato lo stabile ad un considerevole stato di degrado". I militari hanno operato in collaborazione con gli ispettori del dipartimento Veterinario dell'Asp di Catania. Il provvedimento è stato adottato per "criticità riconducibili alle trascurate condizioni igieniche dei locali e all'omessa manutenzione degli impianti che nel tempo hanno portato lo stabile ad un considerevole stato di degrado", spiegano i carabinieri del Nas.

Il provvedimento

La situazione attuale comporta, secondo i militari, un "serio pregiudizio per la salubrità dei prodotti ittici che giornalmente vengono stoccati nel sito per la consueta vendita all'asta tra gli operatori del settore". Il provvedimento, di natura temporanea potrà essere revocato dall'Asp subito dopo il "ripristino dello stato originario dei luoghi", associato a "un'adeguata e costante igienizzazione dei locali", sia per "la sicurezza degli operatori del settore che per la salubrità delle materie alimentari e quindi della salute dei cittadini".