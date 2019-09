Meteo a Palermo: le previsioni del 4 settembre

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Ancora alle prese con una blanda circolazione ciclonica, in graduale traslazione sul basso Ionio, le regioni meridionali permangono esposte all'afflusso di correnti fresche e umide dai quadranti settentrionali. Una dinamica foriera di condizioni d'instabilità atmosferica, sotto forma di nuovi rovesci intermittenti lungo il versante tirrenico di Calabria e Sicilia e temporali pomeridiani in sviluppo nelle aree interne montuose. Temperature in ulteriore diminuzione. Ventilazione debole o moderata da N-NE. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.