Un operatore ecologico si è ferito a Scicli, in provincia di Ragusa, mentre stava ponendo dei rifiuti nell'autocompattatore in contrada Zagarone, nell'area di stoccaggio provvisoria. Rischia l'amputazione dell'avambraccio. Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne sarebbe rimasto incastrato nel macchinario del mezzo pesante. L'uomo è stato trasportato in ambulanza per le prime cure nell'ospedale Maggiore di Modica, poi è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania a causa delle sue gravi condizioni.