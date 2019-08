La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature massime pressoché stazionarie rispetto alle giornate precedenti; i valori termici, tuttavia, potranno subire repentine e temporanee variazioni nelle aree soggette ai fenomeni temporaleschi. Ventilazione debole o moderata, tendente a disporsi dai quadranti settentrionali. Mari: mosso lo Ionio a largo, poco mossi gli altri bacini.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,2 µg/m³.