Aci Catena, commerciante ferito a colpi di accetta: aggressore in fuga

Un venditore ambulante è stato ferito a colpi di accetta da un uomo, l'aggressione, avvenuta nei pressi della chieda di Santa Lucia ad Aci Catena (Catania), sarebbe scattata a causa di un litigio tra i due. Un consigliere comunale, militare dell'Arma fuori dal servizio, è intervenuto riuscendo ad evitare il peggio e a disarmare l'uomo. La vittima, rimasta ferita in maniera grave è stata ricoverata in ospedale, mentre continuano le indagini per rintracciare l'autore dell'aggressione.

Il sindaco: “Fuori da ogni logica civile”

"Quanto avvenuto stamani in pieno centro cittadino è fuori da ogni logica civile – ha detto il sindaco di Aci Catena, Nello Olivieri – manifesto piena solidarietà alla persona gravemente ferita, con l'augurio che si possa riprendere presto e, non appena le condizioni personali del malcapitato miglioreranno, andrò personalmente a rendergli visita all'ospedale. Voglio altresì ringraziare il carabiniere libero dal servizio – ha proseguito il primo cittadino – che con sprezzo del pericolo e con grande coraggio, è intervenuto per sedare gli animi e disarmare l'aggressore. Chiederò al prefetto di Catania un incontro per attuare misure per la sicurezza dei cittadini".