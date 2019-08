Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 4 agosto

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione tende gradualmente ad imporsi sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato; in giornata da segnalare solo degli addensamenti per nubi basse sulla Calabria tirrenica, specie al mattino, e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino, con qualche breve ed isolato rovescio in sconfinamento dalla Sila verso il Catanzarese. Temperature in calo su Calabria, Catanese e Siracusano, senza variazioni degne di nota in Campania. Venti in genere deboli a regime di brezza. Mari da poco mossi a quasi calmi.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,8 µg/m³.