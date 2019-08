Il ministero del Lavoto ha annunciato lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori della Blutec, società che produce componenti per auto. "Il lavoro congiunto tra ministero del Lavoro e Inps - si legge in un comunicato - ha consentito lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori della Blutec. Per fronteggiare la difficile vertenza e assicurare gli ammortizzatori sociali fino a fine anno - conclude la nota -, il ministero del Lavoro sta nel frattempo lavorando a una norma per concedere ulteriori periodi di cassa integrazione".