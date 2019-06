"La Regione Sicilia si tira indietro su Blutec di Termini Imerese: non è disposta a indirizzare circa 12 milioni di euro, già finanziati, per la cassa integrazione per i lavoratori del sito siciliano", ad affermarlo, come riporta l'Ansa, sono alcune fonti del ministero del Lavoro che spiegano come "a questi si aggiungerebbero 30 milioni di euro del ministero del Lavoro che darebbero così una possibilità al commissario giudiziale di avere il tempo di presentare un piano su tutto il perimetro operativo dell'azienda". Secondo le fonti riportate da Ansa, l'avvio del piano permetterebbe "la continuità delle attività dei siti, tra cui quelli di Atessa, Tito e Asti, oltre al supporto salariale per i lavoratori siciliani". "Si sospetta - spiegano dal ministero del Lavoro - un mal celato calcolo politico per far ricadere la responsabilità di una vicenda che dura 10 anni sull'attuale Governo".