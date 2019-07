Piazza Armerina, operazione antidroga: 15 arresti e 22 indagati

Operazione antidroga a Piazza Armerina, in provincia di Enna, contro lo spaccio di marijuana, hashish e cocaina. Il bilancio è di otto persone in carcere, sette ai domiciliari, 22 indagati a piede libero (quattro minorenni) e ben 29 perquisizioni. Le indagini hanno consentito di individuare una rete di persone che, tra fine 2016 e il primo semestre 2017, operava tra Piazza Armerina, i centri limitrofi e la provincia di Catania per acquisto, trasporto, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga. L'indagine è andata avanti per circa nove mesi, periodo in cui sono stati effettuati numerosi arresti.