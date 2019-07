Agrigento, riceve reddito cittadinanza ma lavora in nero: denunciato

Percepiva il reddito di cittadinanza, ma nel frattempo lavorava in nero in un cantiere edile abusivo in contrada Pergole, a Realmonte (Agrigento), per realizzare una veranda. Un muratore di Montallegro, nell’Agrigentino, è stato denunciato alla procura per truffa all’Inps. L’uomo aveva con sé in tasca la carta per il prelievo del beneficio. Altre tre persone sono state denunciate dai carabinieri per abusivismo.