Taormina, rubano in quattro negozi: arrestata una coppia di turisti

Una coppia di turisti liguri è stata arrestata dai carabinieri a Taormina per aver rubato souvenir, ceramiche, bracciali in cuoio e vari oggetti per un valore di oltre mille euro in quattro negozi del centro storico della cittadina. I due, V.A., di 73 anni, e B.L., di 69, originari di Lerici, nello Spezzino, hanno compiuto i furti venerdì scorso ma la notizia è stata resa nota oggi. Marito e moglie, accusati di furto aggravato continuato, sono stati giudicati, questa mattina, per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Messina, che dopo aver convalidato l'arresto, li ha posti ai domiciliari nel loro comune di residenza.

L’allarme di un commerciante

L’allarme è stato lanciato da un negoziante, che si è accorto del furto nel suo negozio. L’uomo, grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza, ha riconosciuto la donna, poi rintracciata lungo corso Umberto. Alla richiesta di restituire la merce, la 69enne ha risposto di aver dato tutto al marito, che poco dopo è arrivato in auto, chiamato dalla moglie. A questo punto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scoperto la merce rubata in vari negozi e l'hanno restituita ai proprietari.