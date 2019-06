Da Catania a Manchester con passaporti falsi: arrestati 2 ragazzi

Due giovani cinesi sono stati arrestati dalla polizia di Stato all'aeroporto di Catania perché, mentre erano in partenza per Manchester, hanno mostrato passaporti falsi della Corea del Sud, i cui cittadini non necessitano di visto per l'ingresso nel Regno Unito a differenza dei cittadini cinesi. I due fermati sono Junjie Wang, di 20 anni, e Zhi Wen Zhou, di 21 anni, e sono accusati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'operato degli agenti ha ricevuto il plauso e ringraziamenti da parte delle Autorità diplomatiche britanniche in Italia. I due ragazzi sono stati messi disposizione dell'autorità giudiziaria e saranno giudicati per direttissima.