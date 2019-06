La situazione meteo in città

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno deboli. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona (LE PREVISIONI IN ITALIA).

La situazione nel resto della Sicilia

L’alta pressione è ancora presente, determinando tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno sono possibili addensamenti cumuliformi sui monti con qualche breve acquazzone. Temperature stabili o in lieve calo. Venti deboli con locali rinforzi da ONO. Mari poco mossi

La situazione meteo a Messina

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno deboli per tutto il giorno. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona.

La situazione meteo a Ragusa

Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno deboli per tutto il giorno. Nessuna allerta meteo presente. Qualità dell’aria buona.