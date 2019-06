Vittoria, fiamme in azienda vinicola: danni per oltre centomila euro

Fiamme in un’azienda vinicola di Vittoria, in provincia di Ragusa. L’incendio, divampato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno, ha causato ingenti danni alla società Maggio Vini dei fratelli Maggio. Le fiamme infatti sono scaturite da materiali combustibili situati all’aperto ma hanno poi raggiunto i capannoni dell'azienda. Fortunatamente non sono stati raggiunti i macchinari che servono per l'imbottigliamento e per la produzione del vino, né i locali di decantazione. I danni superano i centomila euro.

Indagini in corso

La polizia di Vittoria, intervenuta subito dopo il rogo, sta svolgendo accertamenti per determinarne le cause, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate in zona. Secondo le prime ipotesi, la pista della matrice dolosa sarebbe esclusa. I vigili del fuoco sono stati impegnati sino a tarda sera per spegnere le fiamme.