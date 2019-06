Gay Pride a Messina, lo Stretto si tinge dei colori dell'arcobaleno

"Oggi sarà un Pride libero, aperto a tutti: siamo tutti invitati a partecipare e non dobbiamo dimostrare altro che noi stessi rimarcando la voglia di vivere e di libertà. Rivendichiamo più diritti per tutte le minoranze", ha dichiarato Rosario Duca, presidente di Arcigay Messina, presentando il primo Pride dello Stretto.

Il corteo

L'appuntamento è alle 16 in piazza Antonello, luogo da cui partirà il corteo, che farà tappa a piazza Cairoli per giungere a piazza Municipio. In occasione del 'Pride dello Stretto', dalle 16 sino alla conclusione dell'evento, sono stati disposti per un raggio di 300 metri i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%, e di vendita e somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e contenitori di vetro.