Spaccio di cocaina e hashish a Modica: un arresto e una espulsione

Un albanese di 26 anni, Theodhori Gabrova, è stato arrestato a Modica (Ragusa) per spaccio di cocaina e hashish. Un connazionale del 26enne è destinatario, per lo stesso reato, di un decreto di espulsione, emesso dal Questore di Ragusa Salvatore La Rosa. Attualmente è irreperibile: gli investigatori ritengono sia tornato in Albania. Il provvedimento restrittivo a carico di Gabrova, emesso dal Gip di Ragusa su richiesta del sostituto procuratore Santo Fornasier, è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa.

Le indagini

Le indagini, condotte insieme con gli agenti del Commissariato di Modica, hanno avuto inizio nel 2018, e hanno ricostruito diverse cessioni di droga da parte di albanesi e nordafricani, consentendo di denunciare in stato di libertà altre persone. Secondo quanto accertato, in alcuni casi Gabrova e il suo connazionale spacciavano al dettaglio, mentre in altre occasioni cedevano quantitativi più consistenti a favore di altri spacciatori.